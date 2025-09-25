Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова врио главы Красноуфимска

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о назначении Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

Господин Ладейщиков приступит к обязанностям с 26 сентября.

Юрий Ладейщиков родился в Красноуфимске в 1977 году. Окончил Уральскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности инженер-механик и получил магистерскую степень по программе «Управление образовательными учреждениями». Ранее он возглавлял комитет по делам молодежи города и занимал пост заместителя главы администрации Красноуфимска по социальной политике.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что депутаты думы Красноуфимска одобрили досрочное прекращение полномочий главы муниципалитета Михаила Конева. Он подал заявление об отставке по собственному желанию.

Полина Бабинцева