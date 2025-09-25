Дума Красноуфимска отправила в отставку мэра Михаила Конева

Депутаты думы Красноуфимска поддержали решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Михаила Конева, сообщил «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области. По словам собеседника, мэр направил заявление об отставке по собственному желанию из-за «внимания правоохранительных органов» к нему. В администрации и думе Красноуфимска «Ъ-Урал» не стали комментировать ситуацию.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Михаил Конев возглавлял Красноуфимск с 2021 года. Ранее, с 2014 года, он работал в МКУ Екатеринбурга «Городское благоустройство», с 2019 года занимался частичной юридической практикой.

В июле 2025 года стало известно, что в отношении Михаила Конева проводится проверка. «Зная боевой настрой правоохранителей, угроза для мэра есть»,— отмечал собеседник «Ъ-Урал». Вице-мэра Красноуфимска Руслан Шахбанов тогда рассказал «Ъ-Урал», что «надзорные органы проводят проверки текущей деятельности» администрации, однако заверил, что «все происходит в плановом порядке».

Ранее «Правда УрФО» сообщала, что СУ СКР по региону возбудило в отношении Михаила Конева уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3, ст. 286 УК РФ). По данным издания, мэр трудоустроил в МБУ «ЖКУ» председателя местной думы Анатолия Худякова, должность которого в представительном органе является неоплачиваемой. «В течение трех лет он получал зарплату как сотрудник данного учреждения, но фактически в нем не работал»,— пишет «Правда УрФО».

В СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» не стали подтверждать или опровергать информацию о возбуждении уголовного дела в отношении мэра.

Спикер Анатолий Худяков по решению Красноуфимского районного суда находился под стражей с марта по май. Председатель обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). «22 мая Красноуфимским районным судом было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении стражи. Суд избрал меру пресечения Худякову в виде запрета определенных действий до 25 июля 2025 года»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Василий Алексеев