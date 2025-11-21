Экс-мэру Красноуфимска Михаилу Коневу продлили арест до 25 декабря

Красноуфимский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 декабря экс-мэра Красноуфимска Михаилу Коневу, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Органами следствия он обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Михаила Конева арестовали 27 сентября. По данным источника «Ъ-Урал» в силовой среде, ранее его подозревали в незаконной передаче оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Депутаты Красноуфимска 25 сентября поддержали решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Михаила Конева. Собеседник «Ъ-Урал» сообщал, что мэр направил заявление об отставке по собственному желанию из-за «внимания правоохранительных органов» к нему. В июле силовики устроили проверку в отношении Михаила Конева.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 24 сентября назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск.

Полина Бабинцева