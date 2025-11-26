Трамп: дедлайна для завершения конфликта на Украине нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, но не устанавливает жестких дедлайнов для переговоров.

«Дедлайн для меня — это когда с ним будет покончено»,— заявил господин Трамп репортерам на борту своего президентского самолета. Ранее глава Белого дома требовал от Киева и Москвы принять план урегулирования конфликта к 27 ноября — ко Дню благодарения в США. Но уже через несколько дней госсекретарь США Марко Рубио заявил, что срок согласования мирного плана может быть сдвинут, хотя затягивать с его подписанием никто по-прежнему не намерен.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина «очень близки к заключению сделки». Он добавил, что ждет скорой встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По информации Axios, делегации России и Украины 25 ноября провели прямые переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию. Владимир Зеленский может встретиться с президентом США уже 27 ноября для завершения работы над договором, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, изначальный вариант мирного плана сократился с 28 до 19 пунктов, а основные разногласия касаются территориального вопроса.

Кирилл Сарханянц