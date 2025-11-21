Украинское урегулирование закрутилось по новой

Работа над заключением мирного соглашения между Москвой и Киевом будет вестись по «жесткому графику». Такое обещание дала посол США на Украине Джули Дэвис по итогам встречи группы американских генералов с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным Financial Times, администрация Дональда Трампа хочет заключить соглашение уже ко Дню благодарения, 27 ноября. Между тем президент Украины, который сначала предположительно отверг американский план, сочтя ряд его условий сродни капитуляции, позднее выразил готовность к «конструктивной, честной и оперативной работе» вместе с Вашингтоном.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters Посол США на Украине Джули Дэвис

Намерение Штатов выйти на окончательную сделку по российско-украинскому урегулированию в максимально сжатые сроки обозначила американский посол на Украине Джули Дэвис. Вскоре после закрытой встречи Владимира Зеленского с группой американских генералов в Киеве вечером 20 ноября дипломат сообщила журналистам, что работа над заключением мирного соглашения между Москвой и Киевом будет вестись по «жесткому графику». Насколько жесткому, обозначила со ссылкой на свои источники британская газета Financial Times: по ее данным, администрация Белого дома хотела бы добиться выхода на сделку уже ко Дню благодарения, то есть к 27 ноября.

Между тем Владимир Зеленский, который, по сообщениям западных СМИ, остался крайне недоволен условиями американского мирного плана и якобы отверг его с порога, в чем был поддержан европейскими союзниками, был вынужден спешно отыграть назад.

Президент Украины согласился быстро двигаться к соглашению и подписанию плана, заявил 20 ноября начальник отдела по связям с общественностью армии США полковник Дэйв Батлер. И даже не выдал при этом желаемое за действительное.

«Наши команды — Украина и США — будут работать над пунктами плана по прекращению войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе»,— подтвердил решимость не тянуть время сам украинский лидер в своем Telegram-канале после встречи с министром армии США Дэниелом Дрисколлом в Киеве. А его офис добавил, что уже в ближайшие дни президент Украины рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом «существующие дипломатические возможности и ключевые моменты, необходимые для достижения мира».

Тем временем в четверг вечером украинский депутат Александр Гончаренко опубликовал предполагаемый текст мирного плана США по Украине. Этот же текст опубликовали со ссылкой на свои источники и ряд западных СМИ.

В частности, согласно плану, разрабатывавшемуся последний месяц спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, украинские войска должны быть полностью выведены из Донбасса, включая те части Донецкой области, которые ими сейчас контролируются. Впрочем, российские силы туда не войдут — территория будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, но признанной в качестве принадлежащей РФ. Де-факто российскими предполагается признать также Крым и Луганскую область. Херсон же и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения.

Вторая часть идей, рассматривавшаяся Киевом и его союзниками в Европе в качестве капитуляции, касается сокращения численности украинской армии. Ее Штаты предложили ограничить в пределах 600 тыс. (в настоящее время на действительной службе на Украине находится чуть менее 900 тыс. военнослужащих).

Мало приятного для Киева оказалось и по части его будущего членства в Североатлантическом альянсе, куда он активно напрашивался все последние годы. Согласно плану, Украину обяжут закрепить в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО — включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

В качестве «пряника» в плане Штатов прописано, что «Украина имеет право на членство в ЕС» и краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, а также что «Соединенные Штаты будут работать с Украиной над совместным восстановлением, развитием, модернизацией и эксплуатацией газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища». Кроме того, Киеву посулили «надежные гарантии безопасности», впрочем, в этой части особых деталей приведено не было.

В документе также говорится, что Запорожская атомная электростанция будет введена в эксплуатацию под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет разделена между Россией и Украиной поровну.

В целом, как заявил в четверг постпред США при ООН Майк Уолц, Вашингтон предложил «щедрые условия, включая снятие санкций».

Так, помимо «отписанного» России Донбасса и заветного пункта о нерасширении НАТО и обязательства не размещать войска альянса на Украине, России посулили реинтеграцию в мировую экономику, возвращение к G8 и двустороннее соглашение со Штатами, охватывающее энергетику, природные ресурсы, инфраструктуру, искусственный интеллект, центры обработки данных и добычу редкоземельных металлов в Арктике. Кроме того, Вашингтон обозначил свою готовность продлить с Россией действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием. Что касается санкций, то их отмена «будет согласована поэтапно и в каждом конкретном случае».

Из положений, которые Москве вряд ли пришлись по душе, в списке из 28 пунктов оказалась идея направить $100 млрд из замороженных российских активов на восстановление Украины. Эта сумма будет инвестирована в соответствующую программу мер поддержки Украины, возглавляемую США, причем Штаты получат на этом 50% прибыли. Еще $100 млрд должна добавить Европа, чтобы увеличить объем доступных для восстановления Украины инвестиций. Остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный фонд для реализации совместных проектов в отдельных отраслях, что, по мнению американцев, станет мощным стимулом не возвращаться к конфликту.

«Этот план был разработан с учетом реалий ситуации после пяти лет опустошительной войны, чтобы найти наилучший беспроигрышный сценарий, при котором обе стороны получат больше, чем должны отдать»,— прокомментировала инициативу администрации Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Насколько этот план в действительности устроит каждую из противоборствующих сторон, покажут ближайшие дни, в ходе которых и Киев, и Москва наверняка будут вести с Вашингтоном свой закулисный торг. Тем более что госсекретарь США Марко Рубио дал понять: представленный мирный план не является незыблемым и в нем возможны изменения. В сообщении в соцсети X Рубио заявил, что США «продолжат разрабатывать список возможных идей по прекращению этой войны, основываясь на мнениях обеих сторон конфликта» и что для достижения мира потребуются уступки как со стороны Киева, так и со стороны Москвы.

Ирэна Шекоян