Трамп ждет скорой встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Встреча произойдет только после того, как стороны достигнут окончательного соглашения по урегулированию конфликта или будут находиться на заключительной стадии, уточнил Дональд Трамп. «В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве»,— написал господин Трамп в Truth Social. Одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной, сообщил американский президент.

По словам Дональда Трампа, за последнюю неделю его команда добилась огромного прогресса в прекращении российско-украинского конфликта. Он добавил, что первоначальный план США из 28 пунктов был доработан с учетом предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько вопросов, которые вызывают разногласия.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что стороны приближаются к заключению мирного договора. По информации Axios, делегации России и Украины сегодня провели прямые переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию. Владимир Зеленский может встретиться с президентом США уже 27 ноября для завершения работы над договором, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, изначальный вариант мирного плана сократился с 28 до 19 пунктов, а основные разногласия касаются территориального вопроса.