Ермак: Зеленский готов встретиться с Трампом 27 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом как можно скорее, чтобы завершить работу над соглашением о прекращении российско-украинского конфликта. Об этом порталу Axios сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

По словам господина Ермака, встреча двух президентов может произойти уже 27 ноября — в День благодарения. «Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что... это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению этой войны»,— заявил он. После этого Дональд Трамп может сказать, что документ согласован с украинской стороной и передаст его России, отметил Андрей Ермак.

Основные разногласия, которые предстоит преодолеть, касаются территориального вопроса, заявил представитель Киева. По его словам, за исключением некоторых вопросов нынешний проект соответствует интересам Украины и учитывает ее «красные линии».

Однако Украина не откажется от своего конституционного обязательства двигаться в сторону вступления в НАТО в будущем, заявил Андрей Ермак. Он добавил: «Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО».

Украинский политик также назвал «неприемлемым» предыдущий план из 28 пунктов и сообщил, что он уже в прошлом. По его словам, текущий проект содержит лишь 19 пунктов: из него вычеркнули вопросы, не имеющие прямого отношения к миру на Украине. Несколько других пунктов изменили, чтобы сделать их более приемлемыми для украинской стороны.

Сегодня источник Axios сообщил, что делегации Украины и России проводят прямые переговоры в Абу-Даби по мирному плану. По данным портала, там же сегодня проходит встреча РФ с делегацией США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль следит за новостями из Абу-Даби.

