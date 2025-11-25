Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

Стороны приближаются к заключению договора по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, мы очень близки к заключению сделки. Мы это выясним», — сказал Дональд Трамп журналистам во дворе Белого дома, выступая на традиционной церемонии по помилованию индеек в преддверии Дня благодарения (цитата по Clash Report).

Сегодня портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что делегации России и Украины проведут прямые переговоры в Абу-Даби по мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следит за сообщениями по этому вопросу, однако не подтвердил и не опроверг факт встречи.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня заявил, что встреча Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского для завершения работы над договором может состояться 27 ноября. По его словам, изначальный вариант мирного плана сократился с 28 до 19 пунктов, а основные разногласия касаются территориального вопроса.