Трамп об изменениях в мирном плане по Украине и сроках урегулирования конфликта
Трамп: предложение США изначально было «концепцией», а не планом
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов на борту самолета, летевшего во Флориду. Главные высказывания американского лидера — в публикации «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Anna Rose Layden / Reuters
- США не ставят Киеву и Москве жестких сроков для достижения мирной сделки.
- Осталось согласовать только некоторые аспекты мирного плана по урегулированию на Украине,
- Европа сыграет активную роль в гарантиях безопасности Украины, европейцы очень хотят прекращения конфликта.
- Возможное решение прекратить огонь и остановить дальнейшее продвижение войск по территории Украины станет уступкой со стороны Москвы.
- Первоначальное предложение США по урегулированию конфликта на Украине является «концепцией», а не планом, его сократили с 28 до 22 пунктов.
- Обсуждение вопроса границы — это «сложный процесс».
- Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. К нему может присоединиться старший советник Джаред Кушнер.
- Перед приездом президента Украины Зеленского в США нужно достичь договоренностей по мирному урегулированию.