Трамп об изменениях в мирном плане по Украине и сроках урегулирования конфликта

Трамп: предложение США изначально было «концепцией», а не планом

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов на борту самолета, летевшего во Флориду. Главные высказывания американского лидера — в публикации «Ъ».

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

  • США не ставят Киеву и Москве жестких сроков для достижения мирной сделки.
  • Осталось согласовать только некоторые аспекты мирного плана по урегулированию на Украине,
  • Европа сыграет активную роль в гарантиях безопасности Украины, европейцы очень хотят прекращения конфликта.
  • Возможное решение прекратить огонь и остановить дальнейшее продвижение войск по территории Украины станет уступкой со стороны Москвы.
  • Первоначальное предложение США по урегулированию конфликта на Украине является «концепцией», а не планом, его сократили с 28 до 22 пунктов.
  • Обсуждение вопроса границы — это «сложный процесс».
  • Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. К нему может присоединиться старший советник Джаред Кушнер.
  • Перед приездом президента Украины Зеленского в США нужно достичь договоренностей по мирному урегулированию.

