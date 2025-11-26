Трамп считает остановку российских войск уступкой по мирному плану США

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение России прекратить огонь и остановить дальнейшее продвижение Вооруженных сил — это уступка со стороны Москвы.

«Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли»,— ответил он на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти России для урегулирования конфликта с Украиной.

Во время разработки мирного предложения США, госсекретарь Марко Рубио заявил, что для прекращения боевых действий России и Украине следует пойти на взаимные уступки. По его словам, Вашингтон старается учесть позиции обеих сторон конфликта.

По словам господина Трампа, на следующей неделе спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по разрешению конфликта на Украине. К нему может присоединиться старший советник Джаред Кушнер.