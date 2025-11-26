Трамп: Европа сыграет активную роль в гарантиях безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины. По его словам, в Европе очень хотят прекращения конфликта.

Отвечая на вопрос о том, как при урегулировании конфликта будут обсуждаться гарантии безопасности Украины, президент США сказал, что Европа будет «активно участвовать в этом». Сейчас Вашингтон совместно со своими европейскими союзниками работает над этим, добавил господин Трамп.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х назвала тему замороженных российских активов основной на будущих переговорах. «Интересы Украины — это наши интересы. Они неразделимы. Вот почему мы продолжим решительно поддерживать Украину на предстоящих переговорах. Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов»,— написала она.