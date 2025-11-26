У экс-министра транспорта Дона Владимира Окунева нашли теневой автобизнес

У бывшего министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева генпрокуратура обнаружила 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Незаконно занимаясь автобизнесом вместе со своим заместителем, чиновник, по версии надзора, стал обладателем многомиллионного состояния, которое было вложено в недвижимость, в том числе в элитное жилье в Москве. Об этом пишет «Ъ».

Владимир Окунев с 2020 года возглавлял министерство транспорта, а в 2021 году был назначен и заместителем губернатора. В апреле 2024 года на посту его сменил Виталий Кушнарев, которого приговорили к 13 годам колонии и штрафу за получение взятки и хранение оружия.

В Гагаринский районный суд Москвы прокуратура подала антикоррупционный иск, ответчиками по которому выступают Владимир Окунев, его бывший заместитель Светлана Шаповалова и их многочисленные родственники, а также доверенные лица. О подозрительных активах ответчиков прокуроры узнали, надзирая за расследованием МВД уголовного дела по факту картельного сговора между государственным унитарным предприятием Ростовской области «Ростовавтодор» и ООО «Строитель» при участии в закупочных процедурах.

По данным надзорного органа, семья Окуневых имела доход от сдачи в аренду машин, сделок купли-продажи недвижимого и движимого имущества, который не может быть признан законным, так как получен от деятельности господина Окунева «в нарушение установленных антикоррупционных запретов». Такой доход был оценен в 219,4 млн руб.

Госпожа Шаповалова с 2008 по 2021 год была главбухом и финдиректором «Ростовавтодор», а затем до 2024 года — замминистра транспорта Ростовской области, получив легально 23,2 млн руб. Ее супруг заработал 15 млн руб., а сын — 168 тыс. руб. Теневые же операции принесли женщине, по данным прокуратуры, 212 млн руб.

В ходе проверки было установлено, что на госслужбе Владимир Окунев и Светлана Шаповалова, не соблюдая антикоррупционные запреты и ограничения, приобретали имущество, стоимость которого превышала их законные доходы, а также лично и через подконтрольных доверенных лиц неправомерно участвовали в бизнесе. В 2016 году они создали ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», оформив компании на родственников. После этого приобрели на неподтвержденные доходы 37 грузовых седельных тягачей, в том числе MAN и прицепы WIELTON, которые зарегистрировали на себя и своих родных и сдавали в аренду «Транснеруд-Юг» и «Строитель». В последующем, используя свой статус, обеспечили участие и победу компаний в государственных и муниципальных закупках, в том числе проводимых «Ростовавтодором».

Став министром и замгубернатора, господин Окунев продолжил контролировать и развивать автобизнес, а госпожа Шаповалова ему помогать, считает надзор. После увольнения с госслужбы они «продали сформированные коррупционным путем активы в автодорожной отрасли». В конце прошлого года «Транснеруд-Юг» и «Строитель» были ликвидированы.

Полученные же от незаконной предпринимательской деятельности и продажи грузовиков средства были вложены в коммерческую и жилую недвижимость, которая продолжала приносить доходы.

Часть активов фигурантами иска уже продана. Как считает Генпрокуратура, «имущество ответчиков подлежит изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на его приобретение могли быть произведены на законные доходы». Помимо движимых и недвижимых активов, надзор хочет взыскать с экс-чиновников 85 млн руб. за имущество коррупционного происхождения, от которого они успели избавиться.

Константин Соловьев