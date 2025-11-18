В скидки подмешали налоги

Скидочные практики маркетплейсов, которые предполагают дисконт при оплате товаров с кошелька или картой дочернего банка, снова подверглись критике. Президент Сбербанка Герман Греф прямо заявил, что этот механизм позволил интернет-площадкам не выплатить в бюджет 1,5 трлн руб. налогов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, предупредила о возможном запрете маркетплейсам иметь дочерние банки. Такое развитие событий создаст прецедент нерыночного ограничения развития интернет-торговли, настаивают представители крупных онлайн-площадок.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф

Маркетплейсы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок, заявил 18 ноября глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Фокус на клиента». По его словам, сейчас деятельность маркетплейсов не урегулирована, поэтому они находятся вне конкуренции, особенно в вопросе налогов. Он считает, что скидки на онлайн-платформах предоставляются за счет государства и банков, а Ozon и Wildberries «достаточно большие компании, чтобы использовать дифференциацию цен в зависимости от платежного средства».

Руководитель практики «Цифровизация» компании «КСК Групп» Михаил Болдырев считает, что история с «недоплаченными 1,5 трлн руб.» — это скорее про устройство скидочных схем маркетплейсов, чем про классическое уклонение от налогов.

Сейчас крупные площадки используют более сложную конструкцию: повышают комиссии для продавцов, те поднимают цены на товар, платформа дает скидку покупателю за свой счет, а селлеру возвращает часть выручки в виде баллов, за счет которых впоследствии оплачиваются комиссия и другие услуги площадки, поясняет он. Для продавца такие начисления формально считаются доходом и облагаются налогами, а для платформы —уже расходы на маркетинг, логистику и программы лояльности, которые уменьшают ее базу по налогу на прибыль, уточняет господин Болдырев.

С критикой скидочной политики маркетплейсов на форуме «Фокус на клиента» выступила также глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты, так как из-за этого сложно отследить злоупотребления. На Ozon стоимость товара бывает снижена при оплате картой одноименного банка. На Wildberries также запущен виртуальный счет «WB-кошелек», при использовании которого предоставляются скидки. Госпожа Набиуллина считает такое изменение цен манипуляцией и назвала в качестве одной из радикальных мер борьбы с ним запрет на наличие у маркетплейсов собственных финансовых организаций.

В ЦБ пояснили “Ъ”, что регулятор никогда не выступал против скидок на платформах как таковых — напротив, у покупателей должен быть выбор.

«Однако мы считаем справедливым, чтобы покупатель мог получать скидки и бонусы не только по карте банка, который принадлежит платформе, но и по картам других банков, что позволило бы и им конкурировать за клиентов. То есть сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент»,— добавили в ЦБ.

В Ozon отметили, что любой банк может присоединиться к программе лояльности на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату его картой. По словам представителя компании, уже семь банков заинтересовались участием в программе и находятся на разных стадиях обсуждения. Там также уверяют, что условия сотрудничества одинаковы для всех, в том числе и для Ozon-банка.

В свою очередь, в РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) отмечают, что маркетплейсы — одни из крупнейших налогоплательщиков в стране, причем налоговая нагрузка на их доход выше, чем у офлайн-розницы. По словам представителя компании, истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок,— попытка нерыночным методом ограничить развитие банков маркетплейсов. В РВБ назвали предложения по ограничению скидок абсурдными: «С таким же успехом можно предложить обязать все магазины "Пятерочки" давать скидку на колбасу 5% по карте "Ленты"».

Михаил Болдырев уверен, что ЦБ может запретить разные цены для разных банков и потребовать большей прозрачности таких схем.

Гендиректор «Митры» Юрий Мирзоев не исключает, что ЦБ может сделать «экономически невыгодной или опасной ту банковскую схему, позволяющую сейчас маркетплейсам предоставлять скидки». В ближайшей перспективе он ожидает именно такое развитие событий.

Политика скидок маркетплейсов беспокоит не только банки, но и ритейлеров. Так, недавно Союз торгцентров попросил Федеральную антимонопольную службу провести оценку проводимого маркетплейсами ценового демпинга и предусмотреть ограничение данной неконкурентной практики (см. “Ъ” от 20 октября). Впрочем, ритейлеров беспокоит не разница в стоимости при различных способах оплаты товаров, а разница между ценой на маркетплейсе и в офлайн-рознице, которая может достигать 70%.

Дарья Андрианова, Максим Буйлов