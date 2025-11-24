А платформе говорят
ЦБ предложил Минэкономики ограничить финансовые продукты маркетплейсов
Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает такую практику недобросовестной и, по информации “Ъ”, обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных же площадках. Представители маркетплейсов настаивают, что банки пытаются уничтожить конкуренцию.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, направленное председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной главе Минэкономики Максиму Решетникову о регулировании платформенной экономики в России.
- В первую очередь она предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
- Глава ЦБ также настаивает на запрете на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые, по мнению госпожи Набиуллиной, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».
В Минэкономики сообщили “Ъ”, что письмо ЦБ прорабатывается. Там подчеркнули, что в действующей редакции 289-ФЗ «О платформенной экономике» уже есть возможность на уровне правительства РФ устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах. В Минэкономики считают, что внедрение тех или иных ограничений применительно к скидкам нужно рассматривать комплексно, а эффекты — прогнозировать, учитывая и оценивая последствия для продавцов и покупателей, а также их конечное влияние на всю платформенную экономику в целом. В ЦБ и ФАС не ответили на запрос “Ъ”.
Недовольство банковского сектора скидочными практиками маркетплейсов вылилось в публичное поле 18 ноября, когда глава «Сбера» Герман Греф заявил, что онлайн-платформы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок (см. “Ъ” от 19 ноября). Тогда же Эльвира Набиуллина предупредила о возможном запрете маркетплейсам иметь дочерние банки. Сейчас по картам таких банков на онлайн-площадках можно приобрести товар дешевле, чем при других способах оплаты, что, по мнению банкиров, создает неравные условия для остальных участников финансового рынка.
Представитель одного из банков также анонимно указывает: рынок обеспокоен динамичным развитием банков Wildberries и Ozon, что «невозможно без агрессивного кредитного риска, который может стать системным».
В связи с этим банки также начали дискуссию об инвестициях маркетплейсов в цену товаров. Они обратили внимание, что за счет этого розница и другие каналы продаж проигрывают крупным онлайн-площадкам в борьбе за покупателя (см. “Ъ” от 21 ноября). «Сбер», ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк, направившие соответствующее письмо в Госдуму, позже заявили, что выступают за скидки на маркетплейсах, но связывание их с конкретным платежным инструментом «сужает выбор и может вводить людей в заблуждение».
«Во многих странах маркетплейсам по закону запрещено иметь свои банки, но, к счастью для коллег, наш регулятор пока этого не требует, и мы его предложения поддерживаем»,— заявил “Ъ” главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
В Wildberries ожидаемо считают избыточными предложения Центробанка. Желание добиться «открытости» со стороны банков выглядит особенно двусмысленно с учетом их полностью закрытых экосистем, где оплата услуг возможна только картами этого же банка, добавляет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие) Артем Соколов. «Банки очень давно запустили программы лояльности, включающие скидки и кешбэк, используя аналогичные методики, и ни у кого нет вопросов к ним»,— отмечает партнер юрфирмы «Косенков & Суворов» Денис Косенков. Если распространять эту идею на всех игроков финансового рынка, то и баллы «СберСпасибо» не должны начисляться и списываться при оплате сервисов «Сбера» или товаров «Мегамаркета» (входит в Сбербанк), указывают в Ozon.
«При честной конкуренции правила должны быть едиными для всех. Нельзя сначала дать бизнесу зеленый свет на развитие, а затем менять правила игры только для одной группы игроков, сохраняя привилегии для другой»,— отмечает Артем Соколов. Крупные банки столкнулись с потерей части клиентов, перешедших в банки маркетплейсов, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Привыкнув к незыблемости своих позиций, «крупнейшие банки жалуются на проявления конкуренции, что как минимум странно в рыночной конкурентной экономике», недоумевает господин Беликов.
Тем не менее им удастся добиться принятия предложенных мер, по крайней мере в модифицированном виде, полагает юрист White Stone Степан Белоусов. Но регулирование не должно быть направлено на поддержку конкурентных позиций крупнейших банков, если они теряют их по объективным причинам — из-за более высоких тарифов, более слабых программ лояльности и худшей интеграции с сервисами, подчеркивает Юрий Беликов.