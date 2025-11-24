А платформе говорят

Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает такую практику недобросовестной и, по информации “Ъ”, обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных же площадках. Представители маркетплейсов настаивают, что банки пытаются уничтожить конкуренцию.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, направленное председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной главе Минэкономики Максиму Решетникову о регулировании платформенной экономики в России.

В первую очередь она предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве дополнительного контролера этого процесса Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Глава ЦБ также настаивает на запрете на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков, которые, по мнению госпожи Набиуллиной, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

В Минэкономики сообщили “Ъ”, что письмо ЦБ прорабатывается. Там подчеркнули, что в действующей редакции 289-ФЗ «О платформенной экономике» уже есть возможность на уровне правительства РФ устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах. В Минэкономики считают, что внедрение тех или иных ограничений применительно к скидкам нужно рассматривать комплексно, а эффекты — прогнозировать, учитывая и оценивая последствия для продавцов и покупателей, а также их конечное влияние на всю платформенную экономику в целом. В ЦБ и ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Недовольство банковского сектора скидочными практиками маркетплейсов вылилось в публичное поле 18 ноября, когда глава «Сбера» Герман Греф заявил, что онлайн-платформы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок (см. “Ъ” от 19 ноября). Тогда же Эльвира Набиуллина предупредила о возможном запрете маркетплейсам иметь дочерние банки. Сейчас по картам таких банков на онлайн-площадках можно приобрести товар дешевле, чем при других способах оплаты, что, по мнению банкиров, создает неравные условия для остальных участников финансового рынка.

Представитель одного из банков также анонимно указывает: рынок обеспокоен динамичным развитием банков Wildberries и Ozon, что «невозможно без агрессивного кредитного риска, который может стать системным».

В связи с этим банки также начали дискуссию об инвестициях маркетплейсов в цену товаров. Они обратили внимание, что за счет этого розница и другие каналы продаж проигрывают крупным онлайн-площадкам в борьбе за покупателя (см. “Ъ” от 21 ноября). «Сбер», ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк, направившие соответствующее письмо в Госдуму, позже заявили, что выступают за скидки на маркетплейсах, но связывание их с конкретным платежным инструментом «сужает выбор и может вводить людей в заблуждение».

«Во многих странах маркетплейсам по закону запрещено иметь свои банки, но, к счастью для коллег, наш регулятор пока этого не требует, и мы его предложения поддерживаем»,— заявил “Ъ” главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

В Wildberries ожидаемо считают избыточными предложения Центробанка. Желание добиться «открытости» со стороны банков выглядит особенно двусмысленно с учетом их полностью закрытых экосистем, где оплата услуг возможна только картами этого же банка, добавляет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие) Артем Соколов. «Банки очень давно запустили программы лояльности, включающие скидки и кешбэк, используя аналогичные методики, и ни у кого нет вопросов к ним»,— отмечает партнер юрфирмы «Косенков & Суворов» Денис Косенков. Если распространять эту идею на всех игроков финансового рынка, то и баллы «СберСпасибо» не должны начисляться и списываться при оплате сервисов «Сбера» или товаров «Мегамаркета» (входит в Сбербанк), указывают в Ozon.

«При честной конкуренции правила должны быть едиными для всех. Нельзя сначала дать бизнесу зеленый свет на развитие, а затем менять правила игры только для одной группы игроков, сохраняя привилегии для другой»,— отмечает Артем Соколов. Крупные банки столкнулись с потерей части клиентов, перешедших в банки маркетплейсов, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Привыкнув к незыблемости своих позиций, «крупнейшие банки жалуются на проявления конкуренции, что как минимум странно в рыночной конкурентной экономике», недоумевает господин Беликов.

Тем не менее им удастся добиться принятия предложенных мер, по крайней мере в модифицированном виде, полагает юрист White Stone Степан Белоусов. Но регулирование не должно быть направлено на поддержку конкурентных позиций крупнейших банков, если они теряют их по объективным причинам — из-за более высоких тарифов, более слабых программ лояльности и худшей интеграции с сервисами, подчеркивает Юрий Беликов.

Дарья Андрианова