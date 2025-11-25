«На самом деле банками движет желание снизить собственные затраты»

Основательница Wildberries и председатель комитета по цифровым платформам общественной организации «Деловая Россия» Татьяна Ким через “Ъ” обратилась с открытым письмом в адрес Центробанка РФ, федерального правительства, депутатов Госдумы и членов Совета федерации. Поводом послужили требования крупнейших российских банков запретить маркетплейсам использовать свои платежные системы для субсидирования скидок для покупателей. Предпринимательница в своем обращении называет такие публичные атаки желанием банков избавиться от конкурентов и отвечает на критику о неуплате налогов со стороны онлайн-платформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основательница Wildberries Татьяна Ким

Фото: Пресс-служба Wildberries Основательница Wildberries Татьяна Ким

Фото: Пресс-служба Wildberries

В начале ноября 2025 года крупные банки, включая «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и «Совкомбанк», написали письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой принять на законодательном уровне запрет маркетплейсам вкладывать средства в снижение цен товаров. В свою очередь председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила главе Минэкономики Максиму Решетникову запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и продавать там же продукты дочерних банков.

По сути, это означает запрет маркетплейсам иметь свои дочерние банки.

Свое мнение публично высказал и глава Сбербанка Герман Греф, заявивший на форуме «Фокус на клиента», что онлайн-платформы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок.

«Позже ''Сбер'' дает пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за "налогового арбитража" продавцов маркетплейсов, применяющих спецрежимы,— пишет Татьяна Ким в своем письме.— Мол, крупные бизнесы платят НДС, а малые — работают по упрощенной схеме. Так малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях "Сбера" преступниками». При этом, подчеркивает госпожа Ким, «Сбер» сам применяет налоговые льготы на банковские услуги.

Wildberries, продолжает основательница компании, стала первым участником налогового мониторинга Федеральной налоговой службы (ФНС) в отрасли торговли в 2020 году. «Также мы участвуем в эксперименте ФНС, направленном на превентивное устранение налоговых рисков продавцов на цифровых платформах. По оценке руководителя ФНС Даниила Егорова, риски нарушения налогового законодательства есть лишь у 0,3% компаний и ИП на маркетплейсах»,— пишет Татьяна Ким. Тем удивительнее, по ее словам, «слышать нападки со стороны "Сбера" в адрес наших селлеров».

Партнерами цифровых платформ сегодня выступают более 1 млн предпринимателей. Для малого и среднего бизнеса в России онлайн-площадки, по мнению госпожи Ким, являются практически единственной возможностью масштабироваться и выйти на многомиллионную аудиторию.

Основная претензия крупнейших банков сводится к тому, что они требуют запретить программы лояльности для потребителей при оплате банками маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. «Возможность давать выгоду по своим картам при оплате на маркетплейсах у банков есть уже сейчас, однако делают это лишь единицы. Абсолютно для всех российских банков уже есть возможность давать кешбэк, если их клиенты будут покупать товары на цифровых платформах»,— поясняет предпринимательница. «Однако,— сообщает в своем письме Татьяна Ким,— мы не видим у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах». Это, по ее словам, им невыгодно: «Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы».

В то же время, отмечает основательница Wildberries, у многих банков есть свои собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины — «Мегамаркет», «Самокат», «Купер» (находятся в периметре «Сбера»), магазины «Перекресток» и «Пятерочка» (входят в X5 Group, где пакет акций принадлежит совладельцам Альфа-банка), сервис «Город» у Т-Банка. «"Сбер" потратил на небанковские активы только в 2024 году около 790 млрд руб., из которых большая часть пришлась именно на программы лояльности»,— напоминает Татьяна Ким. Таким образом, приходит она к выводу, тезис финансовых организаций о невозможности равноправной борьбы с маркетплейсами разбивается о фактическое наличие у банков собственных торговых платформ.

Госпожа Ким считает, что на самом деле банками движет желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. Это, убеждена она, приведет к стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды.