Магазины против скидок

Политика маркетплейсов, когда селлеры вынуждены продавать свой товар дешевле на 20–70%, чем в офлайн-рознице, беспокоит участников рынка традиционного ритейла. Они пожаловались в антимонопольную службу на платформы, считая необходимым ограничить такие практики, чтобы предотвратить закрытие офлайн-магазинов. В свою очередь маркетплейсы, напротив, уверены, что ограничение приведет к ущемлению игроков e-commerce и росту цен.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента Союза торгцентров России (СТЦ) Булата Шакирова, направленное 19 сентября этого года главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести оценку проводимого маркетплейсами ценового демпинга и предусмотреть ограничение данной неконкурентной практики. Она является, как убеждены в СТЦ, «недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла и торговых центров». В ФАС заверили “Ъ”, что рассмотрят обращение.

Практика демпинга со стороны платформ ведет к сокращению других каналов продаж: уменьшается число специализированных сетей книжных магазинов, детских товаров, канцтоваров, товаров для хобби и творчества, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Вред от ценового демпинга отмечает целый ряд отраслей, а российские бренды не могут планировать свое производство и ценовую политику из-за навязывания маркетплейсами необходимого площадкам уровня цен на товары, подтверждает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Разница между ценой на маркетплейсе и в офлайн-рознице может составлять от 20% до 70%, уточняет он. Господин Богданов предупреждает, что сохранение такого положения дел приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла.

В Ozon говорят, что скидки — это классическая механика на рынке, и много лет ее развивал офлайн-ритейл: все знают про промо, желтые ценники в магазинах, и теперь площадки делают то же самое, только в онлайне. При этом у продавцов есть возможность в любой момент отказаться от скидок за счет платформы, но ей пользуются всего 2% предпринимателей, уточняет представитель маркетплейса. Такая скидка помогает продавцам продавать больше, не теряя прибыль, а клиентам — приобретать товары по доступным ценам, уверены в Wildberries.

Селлеры зачастую становятся заложниками ценовой политики маркетплейсов, вынужденно участвуя в промоакциях, уплачивая постоянно повышающиеся комиссии и штрафы, поясняет руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Продавцам, таким образом, становится невыгодно работать в офлайн-сегменте, и они вынуждены оставаться в одном канале сбыта в виде крупной онлайн-платформы, подтверждает Станислав Богданов. «Но такая ситуация не продлится вечно, и рано или поздно онлайн-площадки начнут компенсировать упущенную выгоду, повышая комиссии и штрафы и придумывая новые способы вернуть инвестированные в скидки средства»,— предупреждает господин Гафаров.

5,3 триллиона рублей составил объем рынка онлайн-продаж в РФ в первой половине 2025 года, по данным АКИТ.

Однако добиться регулирования ситуации со стороны государства может быть сложно. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что описываемые действия маркетплейсов не могут прямо считаться нарушением антимонопольного законодательства. Для квалификации таких действий как нарушения необходимо доказать доминирующее положение платформ на рынке, установление реально монопольно низкой цены, то есть ниже себестоимости товара, а также намерение вытеснить конкурентов, перечисляет она. Однако сами по себе маркетплейсы не являются продавцами товаров и не несут расходов на их производство, а субсидирование скидок — это их маркетинговые расходы, аналогичные рекламным акциям торгцентров, рассуждает госпожа Барабаш.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов напоминает, что вопрос уже неоднократно обсуждался на всех уровнях, в том числе с регулятором. Ограничение возможности использования инструмента скидок в электронной коммерции может привести к созданию неравных условий для цифровых платформ, опасаются в Wildberries. Это, по мнению представителя компании, приведет не только к повышению цен на самих платформах, но и к росту цен в остальных каналах продаж, поскольку у традиционной розницы не останется сдерживающих факторов, и они начнут повышать цены в своих сетях. Впрочем, признают в Ozon, действительно важно не допускать злоупотребления в использовании скидок, и для решения этого вопроса необходимо проработать балансирующий механизм, который будет защищать интересы продавцов.

Дарья Андрианова