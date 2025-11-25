Экс-глава курского комитета безопасности рассказал в суде о подборе подрядчиков для линий обороны

В Ленинском райсуде Курска во вторник, 25 ноября, прошло очередное заседание по уголовному делу бывших гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина, гендиректора «Интергазойла», в прошлом сотрудника корпорации Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК сервис» Андрея Воловикова, которым вменяется хищение более 150 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В заседании принял участие бывший глава областного комитета безопасности и экс-секретарь оперштаба Михаил Горбунов.

Как пишут «Курские новости», господин Горбунов на суде подробно рассказал о процессе принятия решений оперативным штабом региона в 2022-2023 годах. Его заседания проходили в очном формате с ограниченным списком участников, которые обсуждали оперативную обстановку и другие вопросы. Одной из тем стала подготовка и утверждение перечня организаций для выполнения работ по строительству фортификационных сооружений.

По словам Михаила Горбунова, Корпорация развития Курской области, через которую финансировалось возведение линий обороны, вносила предложения по списку подрядчиков. Они оформлялись в специальный реестр. Экс-чиновник отметил, что в начале было сложно найти подрядчиков, но «как только узнали сколько платят, сразу прибежали». На заседаниях представители компаний получали информацию о сроках и объемах работ.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2022 года Владимир Лукин организовал заключение контракта на строительство участка линий обороны на границе с Украиной в Глушковском районе Курской области с ООО «КТК сервис» по личной договоренности с бенефициаром компании и депутатом облдумы Максимом Васильевым.

Как считает сторона обвинения, договор был фактически исполнен лишь на 10%.

В марте 2023-го работы и вовсе были остановлены.

В материалах дела говорится, что ответственные за контроль над строительством Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов закрывали глаза на процесс исполнения контракта.

По версии следствия, господин Грабин направлял государственному заказчику — управлению капитального строительства Курской области — подписанную им исполнительскую документацию о якобы выполненных подрядчиком работах, а также подписал соглашение, на основании которого направил «КТК сервис» дополнительные деньги.

Бывший глава комитета безопасности на суде также отметил, что на заседаниях оперштаба обсуждались вопросы продления сроков исполнения договорных обязательств. По его словам, инициаторами продления были господа Лукин и Денисов, а также бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов. Фигурировавший в документах 21-дневный срок строительства более 100 защитных сооружений господин Горбунов на суде назвал невыполнимым, отметив, что изначально речь шла о том, что он будет продлеваться.

Интересно, что ТАСС по результатам заседания отмечает, что, по словам господина Горбунова, в качестве «инициатора назначения подрядчиков» выступал на тот момент губернатор Роман Старовойт, который в июле этого года застрелился. Агентство не объясняет, рассказал ли чиновник о непосредственной связи экс-главы региона с компаниями, осуществившими хищение бюджетных средств. По всей видимости, инициатива господина Старовойта заключалась в том, что реестр подрядчиков формировался по его поручению.

Весной этого года в рамках расследования махинаций на границе с Украиной были задержаны и заключены под стражу бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Следствие инкриминирует им мошенническое хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет) как минимум 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений. Под стражей находится также бенефициар «КТК-сервиса» Максим Васильев, который признает вину и сотрудничает со следствием.

Михаил Горбунов с 2017 года занимал различные должности в правительстве Курской области, в том числе пост зампреда облправительства и главы комитета региональной безопасности. После прихода в регион нового губернатора Александра Хинштейна он в феврале 2025-го покинул пост зампреда и ушел на пенсию. Перед увольнением господин Горбунов попал под критику врио за то, что назвал на заседании правительства число сбитых украинских дронов, как делал это всегда.

Следующее заседание по делу запланировано на 27 ноября.

Владимир Зоркий