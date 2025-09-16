Экс-глава Курской области признался в получении взяток при восстановлении ДНР

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов (руководил регионом с мая по декабрь 2024 года) признался, что получал взятки не только от подрядчиков линии обороны, но и по контрактам на восстановление инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В рамках сделки со следствием господин Смирнов уточнил, что получал «откаты» со строек в Мангушском районе с сентября 2022 года по август 2024-го. С учетом взяток от подрядчиков фортификаций он получил порядка 30 млн руб.

Алексею Смирнову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По второй статье проходит и его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Их дело касается хищения порядка 1 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений. Бывшие руководители региона с апреля находятся в СИЗО — 10 сентября действие меры пресечения продлили на три месяца.

Уголовное дело Алексея Смирнова и Алексея Дедова стало частью расследования хищения порядка 4 млрд руб. при возведении курской линии обороны. Его вели с сентября 2023 года, на прошлой неделе Генпрокуратура передала материалы в суд.

Алина Морозова