Врио зампреда правительства Курской области Михаил Горбунов ушел на пенсию

Временно исполняющий обязанности зампреда правительства Курской области — председателя комитета региональной безопасности Михаил Горбунов сегодня вышел на пенсию. Он занимал этот пост с декабря 2022 года. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Горбунов

Фото: Комитет региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов

Фото: Комитет региональной безопасности Курской области

На посту руководителя комитета также в статусе врио его сменил Олег Горячев. Он был представлен в новом статусе еще в январе.

Михаилу Горбунову 64 года. Он родился в деревне Ново-Першино Дмитриевского района Курской области. Имеет три высших образования. Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», Суворова, «За боевые заслуги». Он 20 лет отслужил на офицерских должностях во внутренних войсках МВД России. С 2004-го по 2005 год был главой администрации Железнодорожного округа Курска. Затем с 2005-го по 2017 год руководил Центральным округом облцентра. В 2017 году стал вице-губернатором Курской области и председателем комитета региональной безопасности.

На оперативном совещании господин Хинштейн также сообщил о назначении врио своего советника Елены Атановой, а врио своего помощника — Светланы Дроздовой.

Подробнее о том, как Александр Хинштейн собирает свою команду в Курской области,— в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева