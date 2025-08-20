Завершено расследование дела экс-главы Корпорации развития Курской области

Завершено следствие по первому уголовному делу о махинациях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области. По данным «Ъ», Мещанский суд столицы накануне рассмотрел ходатайство следственного департамента МВД об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела бывших гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина, гендиректора компании «Интергазойл» Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова.

Фигуранты дела, обвиняемые в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), были ограничены судом в сроке ознакомления с материалами уголовного дела до 27 августа. Вину признает только Андрей Воловиков. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело передадут на рассмотрение в суд. Все фигуранты по делу находятся под стражей.

Дело о махинациях при строительстве фортификации с начала этого года находилось на расследовании в центральном аппарате МВД. В конце 2024-го Владимира Лукина и Игоря Грабина арестовали в Курске. На тот момент их обвиняли в том, что они незаконно повторно авансировали часть работ по строительству фортификационных сооружений на сумму 173 млн руб.

В середине апреля под следствие попали бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Им вменяется хищение 1 млрд руб. при строительстве фортификации. Бывшие чиновники находятся под стражей. С большинства фигурантов уголовных дел по иску Генпрокуратуры взыскано более 4 млрд руб., которые они присвоили в результате возведения линий обороны.

Владимир Зоркий