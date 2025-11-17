Экс-депутат попросил прощения за хищения на курских сооружениях обороны

Экс-депутат курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах региона, публично признал вину и принес извинения жителям области. Сегодня, 17 ноября, он выступил на суде в качестве свидетеля по видеосвязи. Об этом сообщило РИА «Новости».

экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев

Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Уголовное дело в отношении Максима Васильева было выделено в отдельное производство. Ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что подтвердила судья. В своем выступлении экс-депутат подчеркнул, что, по его словам, «набрался мужества и признал свою вину», тогда как некоторые другие фигуранты дела такую позицию не разделили. «Приношу искренние извинения курянам и своей семье, которую я подвел»,— отметил Максим Васильев.

Экс-парламентарий также рассказал суду о существовавших, по его утверждению, договоренностях с бывшим первым заместителем губернатора Курской области Алексеем Дедовым. Речь шла о вознаграждении в размере 10% от суммы контракта за включение его структуры в работы по строительству фортификаций. Кроме того, он сообщил о передаче господину Дедову 8 млн руб. наличными.

В Ленинском райсуде Курска рассматривается уголовное дело о хищении «более 152 млн руб.» при строительстве фортификаций. На скамье подсудимых находятся бывшие гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, гендиректор «Интергазойла», в прошлом сотрудник корпорации Дмитрий Спиридонов и руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. Все они, кроме господина Воловикова, отрицают выдвинутые обвинения. В начале ноября тот же суд признал главу местного ООО «Сиэми» Виталия Синьговского виновным в хищении группой лиц 152,8 млн руб. при возведении курской линии обороны. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Также по иску корпорации развития региона с него решили взыскать сумму ущерба.

Уголовные дела о хищениях при строительстве линии обороны в Курской области активно расследуются с конца прошлого года. Общая сумма ущерба по ним составляет порядка 4 млрд руб. В московском СИЗО завершения расследования ожидают господа Васильев, Дедов и экс-губернатор Алексей Смирнов.

Анна Швечикова