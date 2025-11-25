Число пострадавших от атаки БПЛА на Кубани выросло до 9 человек

Девять человек получили ранения в результате ночной атаки беспилотников 25 ноября на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего системы противовоздушной обороны уничтожили 192 дрона над Кубанью и акваторией Черного моря. Больше всего пострадал Новороссийск: получили повреждения семь многоквартирных и не менее семи частных домов, ранения получили четыре человека. В поселке Кабардинка повреждены частные дома, один житель доставлен в больницу.

В Краснодаре и Динском районе зафиксированы незначительные повреждения жилых и офисных зданий. В Туапсе продолжается тушение пожара на крыше многоквартирного дома, где пострадал охранник, который отказался от госпитализации.

Во всех пострадавших муниципалитетах создадут специальные комиссии для оценки ущерба. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение оказать необходимую помощь жителям.

Подробнее об одной из самых масштабных атак БПЛА на Краснодарский край — в материале «Массированный удар».

Анна Гречко