Глава Новороссийска рассказал о последствиях атаки БПЛА по городу

По предварительным данным, повреждения от атаки беспилотников зафиксированы сразу в нескольких районах Новороссийска. Промежуточную информацию о последствиях налета БПЛА 25 ноября представил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В Южном районе обломки БПЛА спровоцировали пожар на улице Рыбацкой, части дрона повредили кровлю и технический этаж жилого дома на улице Южной, на проспекте Дзержинского БПЛА врезался в квартиру на 12 этаже и вызвал возгорание, на проспекте Ленина в шести квартирах зафиксировано повреждение окон.

По словам Андрея Кравченко, в переулке Счастливом в Мысхако украинский беспилотник также попал в квартиру и спровоцировал пожар, на улице Надежды оказались повреждены окна в двух домах, а на улице Ленина пострадали стекла и кровля жилого дома. В шести многоквартирных домах в Центральном районе Новороссийска установлено повреждение окон, управляющие компании уже произвели замеры для предстоящего остекления.

В Борисовке с дороги убрали поврежденный от обломков БПЛА грузовой автомобиль, на улице Первопроходцев в Приморском внутригородском районе при осмотре обнаружили повреждения на фасаде и заборе.

Городские службы оценивают ущерб и наводят санитарный порядок после массированного налета беспилотников в Новороссийске. Андрей Кравченко заявил, что специалисты должны будут зафиксировать все имеющиеся повреждения, для последующего возмещения ущерба в районных администрациях организовали сбор документов от граждан.

В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали четыре человека, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Тревога из-за беспилотной опасности действовала на территории Новороссийска больше шести часов.

