Песков назвал информационной вакханалией ситуацию с мирным планом США

Очень много противоречивых данных поступает по подготовленному США мирному плану по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал сложившуюся ситуацию «информационной вакханалией».

Господин Песков сказал журналистам, что Кремль «предпочитает не заниматься мегафонной дипломатией». Россия ждет, когда США поделятся с ней официальным планом по урегулированию.

«Невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию, по-другому ее не назовешь»,— прокомментировал Дмитрий Песков.

На прошлой неделе СМИ стал известен подготовленный властями США план для прекращения военного конфликта на Украине. Его первоначальная версия включала 28 пунктов, в том числе об ограничении численности ВСУ, отказе Украины от членства в НАТО, а также постепенное снятие санкций с России. Накануне Financial Times сообщила, что количество этих пунктов сократили до 19. По данным Bloomberg, из новой версии исключили положения об использовании замороженных активов РФ.

