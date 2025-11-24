Bloomberg: из мирного плана Трампа исключили пункт о замороженных активах России

В новой версии мирного плана президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту исключили пункт об использовании замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, европейские союзники «выразили оптимизм» по поводу этих изменений.

Изначально предполагалось, что $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину. При этом американская сторона должна была получить 50% прибыли от этой операции. Остальные заблокированные активы России планировалось инвестировать в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент.

Источник Bloomberg сообщил, что советники европейских лидеров по нацбезопасности добились «значительного прогресса», сократив первоначальный план до списка ключевых пунктов для прекращения огня. Некоторые пункты временно исключили. Их планируется обсудить на следующих этапах переговорах.

О том, что план администрации Дональда Трампа из 28 пунктов «больше не существует», сегодня заявили в офисе украинского президента. Газета Financial Times узнала, что план сократили до 19 пунктов. Что именно было изменено, не уточнялось. Инициативу скорректировали по итогам консультаций США с Украиной и Европой. Россия назвала некоторые предложения в американском плане приемлемыми.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Украина достигли непринципиальных договоренностей».

Лусине Баласян