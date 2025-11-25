Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин поздравил «Ельцин-центр» с 10-летним юбилеем

Владимир Путин поздравил с юбилеем екатеринбургский «Ельцин-центр», открытый им 25 ноября 2015 года. Об этом пишет «Ъ—Урал» со ссылкой на пресс-службу площадки. Текст поздравления не приводится.

«В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров...» — отметили в пресс-службе.

На сайте Кремля нет данных о поздравительной телеграмме в адрес «Ельцин-центра».

Музей неоднократно подвергался критике из-за отдельных выставок, концертов и лекций. Площадку просили признать иноагентом. КПРФ пыталась добиться ее закрытия. В середине ноября районный суд Екатеринбурга оштрафовал куратора киноклуба «Ельцин-центра» Вячеслава Шмырова за дискредитацию армии.

25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открыли «Президентский центр Б.Н. Ельцина» в честь первого президента Бориса Ельцина, родившегося в Свердловской области

25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открыли «Президентский центр Б.Н. Ельцина» в честь первого президента Бориса Ельцина, родившегося в Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

До запуска самого центра в Екатеринбурге открыли памятник первому президенту России Борису Ельцину в 2011 году. Открывал его президент Дмитрий Медведев

До запуска самого центра в Екатеринбурге открыли памятник первому президенту России Борису Ельцину в 2011 году. Открывал его президент Дмитрий Медведев

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента. В здании расположился современный музей, посвященный истории в России

Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента. В здании расположился современный музей, посвященный истории в России

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

На строительство центра ушло около 7 млрд руб.

На строительство центра ушло около 7 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Открытие центра собрало практически всю политическую и культурную элиту страны

Открытие центра собрало практически всю политическую и культурную элиту страны

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Сергей Иванов, вдова первого президента России Наина Ельцина во время осмотра экспозиции «Семь дней, которые изменили Россию» в музее Центра Б.Н.Ельцина, 2015 г.

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Сергей Иванов, вдова первого президента России Наина Ельцина во время осмотра экспозиции «Семь дней, которые изменили Россию» в музее Центра Б.Н.Ельцина, 2015 г.

Фото: Пресс-служба президента РФ

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, генеральный директор госкорпорации &quot;Росатом&quot; Сергей Кириенко и журналист Сергей Медведев во время церемонии открытия «Ельцин-центра»

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко и журналист Сергей Медведев во время церемонии открытия «Ельцин-центра»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Центр задумывался как отражение целой эпохи в истории страны, эпохи радикальных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противоречивых»,— заявлял после посещения экспозиции Владимир Путин.

«Центр задумывался как отражение целой эпохи в истории страны, эпохи радикальных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противоречивых»,— заявлял после посещения экспозиции Владимир Путин.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Общая площадь комплекса составляет 88 тыс. кв. м, из них музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. м

Общая площадь комплекса составляет 88 тыс. кв. м, из них музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

За годы работы в Ельцин-центре прошли сотни различных мероприятий

За годы работы в Ельцин-центре прошли сотни различных мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фестиваль «Остров 90-х» в 2016 году

Фестиваль «Остров 90-х» в 2016 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Посетитель фестиваля «Остров 90-х» во время мероприятия, 2016 г.

Посетитель фестиваля «Остров 90-х» во время мероприятия, 2016 г.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Юрий Рост. Люди» в Ельцин-Центр, 2019 г.

Выставка «Юрий Рост. Люди» в Ельцин-Центр, 2019 г.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители во время фестиваля «Старый новый рок» в Ельцин-Центр, 2019 г.

Зрители во время фестиваля «Старый новый рок» в Ельцин-Центр, 2019 г.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Встреча с писателем, автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым в Ельцин-центре. Писатель Роберт Гараев (слева) во время автограф-сессии после встречи, 2024 г.

Встреча с писателем, автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым в Ельцин-центре. Писатель Роберт Гараев (слева) во время автограф-сессии после встречи, 2024 г.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии в Ельцин-центре 2016 году. Центр не раз подвергался критики со стороны господина Михалкова

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии в Ельцин-центре 2016 году. Центр не раз подвергался критики со стороны господина Михалкова

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры» в атриуме Ельцин-центра, 2018 г.

Фотовыставка ТАСС «Главные кадры» в атриуме Ельцин-центра, 2018 г.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки Павла Крашенинникова De Facto («Де Факто»), приуроченная к его 60-летию, в Ельцин-Центре. Павел Крашенинников (справа) во время экскурсии по выставке

Открытие выставки Павла Крашенинникова De Facto («Де Факто»), приуроченная к его 60-летию, в Ельцин-Центре. Павел Крашенинников (справа) во время экскурсии по выставке

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Работа книжного магазина «Пиотровский» в Ельцин-центре

Работа книжного магазина «Пиотровский» в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в арт-галерее Ельцин-центра, 2021 г.

Выставка русского авангарда «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в арт-галерее Ельцин-центра, 2021 г.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Вдова первого президента России Наина Ельцина и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на открытии именной скамейки Бориса Ельцина у Ельцин-центра

Вдова первого президента России Наина Ельцина и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на открытии именной скамейки Бориса Ельцина у Ельцин-центра

Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области

Кинорежиссер Алексей Учитель во время общения с журналистами

Кинорежиссер Алексей Учитель во время общения с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск», 2016 г.

Открытие выставки «Коммерсантъ. Екатеринбург-Свердловск», 2016 г.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Праздничные мероприятия, посвященные 301-летию Екатеринбурга. Открытие недели моды U’fashion, 2024 г.

Праздничные мероприятия, посвященные 301-летию Екатеринбурга. Открытие недели моды U’fashion, 2024 г.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель в музее первого президента России Бориса Ельцина в &quot;Ельцин-Центре&quot;, 2015 г.

Посетитель в музее первого президента России Бориса Ельцина в "Ельцин-Центре", 2015 г.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Посетитель в музее первого президента России Бориса Ельцина и балет по телевизору

Посетитель в музее первого президента России Бориса Ельцина и балет по телевизору

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Куклы, изображающие Александра Лебедя, Бориса Ельцина и Геннадия Зюганова в музее первого президента России Бориса Ельцина

Куклы, изображающие Александра Лебедя, Бориса Ельцина и Геннадия Зюганова в музее первого президента России Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музей Ельцин-центра

Музей Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

