Путин поздравил «Ельцин-центр» с 10-летним юбилеем

Владимир Путин поздравил с юбилеем екатеринбургский «Ельцин-центр», открытый им 25 ноября 2015 года. Об этом пишет «Ъ—Урал» со ссылкой на пресс-службу площадки. Текст поздравления не приводится.

«В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров...» — отметили в пресс-службе.

На сайте Кремля нет данных о поздравительной телеграмме в адрес «Ельцин-центра».

Музей неоднократно подвергался критике из-за отдельных выставок, концертов и лекций. Площадку просили признать иноагентом. КПРФ пыталась добиться ее закрытия. В середине ноября районный суд Екатеринбурга оштрафовал куратора киноклуба «Ельцин-центра» Вячеслава Шмырова за дискредитацию армии.