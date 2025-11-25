Путин поздравил «Ельцин-центр» с 10-летним юбилеем
Владимир Путин поздравил с юбилеем екатеринбургский «Ельцин-центр», открытый им 25 ноября 2015 года. Об этом пишет «Ъ—Урал» со ссылкой на пресс-службу площадки. Текст поздравления не приводится.
«В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров...» — отметили в пресс-службе.
На сайте Кремля нет данных о поздравительной телеграмме в адрес «Ельцин-центра».
Музей неоднократно подвергался критике из-за отдельных выставок, концертов и лекций. Площадку просили признать иноагентом. КПРФ пыталась добиться ее закрытия. В середине ноября районный суд Екатеринбурга оштрафовал куратора киноклуба «Ельцин-центра» Вячеслава Шмырова за дискредитацию армии.
