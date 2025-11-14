Суд оштрафовал куратора киноклуба Ельцин-центра Шмырова за дискредитацию ВС РФ

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оштрафовал куратора киноклуба Ельцин-центра Вячеслава Шмырова на 45 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Шмыров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вячеслав Шмыров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поводом для составления административного протокола стал пост на его персональной странице от февраля 2022 года. Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов, решение суда будет обжаловано.

Вячеслав Шмыров закончил киноведческий факультет ВГИКа, является членом российской академии кинематографических искусств «Ника», организатором кинофестивалей и автором киноведческих статей. Начиная с 2016 года он сотрудничает с Ельцин-центром как руководитель киноклуба, с 2017 года работает преподавателем ГИТИСа. Как следует из информации на сайте Ельцин-центра, господин Шмыров часто выступает модератором встреч киноклуба.

Напомним, в августе суд оштрафовал на 45 тыс. руб. заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмилу Телень за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Артем Путилов