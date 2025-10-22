Госдума отклонила законопроект КПРФ о закрытии Ельцин-центра

Депутаты Госдумы отклонили законопроект КПРФ о прекращении деятельности Ельцин-центра, передает «Ъ». Сохранить возможность создания подобных учреждений, согласно проекту, предлагалось только для президентов, избранных после 2000 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С инициативой закрытия Ельцин-центра еще в январе 2023 года выступил коммунист Владимир Исаков — по его словам, центр «выстроен по лучшим лекалам Сороса», и через «конкретного человека продвигаются идеи ненависти к России, ко всему русскому». Несмотря на то, что вопросов к деятельности Бориса Ельцина у членов КПРФ нет, на заседании коммунисты настаивали, что полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога, режиссер Никита Михалков и некоторые «большие чиновники» неоднократно задавали вопросы к содержанию экспозиций в Ельцин-центре, а жители не раз выражали отношение к фигуре президента, оскверняя установленный ему памятник. Инициативу также поддержали в партии «Справедливая Россия — За правду».

В комитете Госдумы законопроект не поддержали, так как период 1991-1999 годов является частью истории России, а президентские центры изучают и презентуют историческое наследие страны, при этом в дискуссии о роли личности в истории могут фигурировать самые разные фамилии. Законопроект отклонили при 72 голосах за, одном голосе против и пяти воздержавшихся. Большинство депутатов не стали голосовать.

Напомним, летом Артем Жога осмотрел экспозицию музея первого президента России и опроверг информацию, что в организации искажают исторические факты. Он назвал музей «очень хорошим, информативным», и подчеркнул, что к Ельцин-центру вопросов нет — они были только к приглашению тех или иных людей, а площадку можно сделать более патриотичной. Там уже провели третий форум «Патриоты Урала».

Ирина Пичурина