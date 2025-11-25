Матвиенко: рождение детей сразу после 18 лет должно стать нормой
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что иметь детей «должно быть модно». По ее мнению, для россиянок должно стать нормой рожать детей «как можно раньше после достижения совершеннолетия». А не в 28–29 лет, как сейчас, добавила она.
«Самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет,— сказала госпожа Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу». — Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья».
Валентина Матвиенко убеждена, что рождение детей не надо «откладывать на потом». «"Потом" может уже и не случиться — по медицинским и по другим показателям»,— заверила спикер Совфеда.
Президент Владимир Путин призывал молодых россиян не откладывать рождение детей ради учебы и карьеры. Он также признавал, что государство не должно давить на семьи, чтобы склонить их к рождению детей. Как показал опрос ВЦИОМа, большинство россиян (76%) уверены, что молодежь откладывает рождение первого ребенка из-за финансово-экономических причин. В Общественной палате убеждены, что улучшение уровня жизни россиян не поможет решить демографические проблемы, так как «чем люди лучше живут, тем меньше они рожают».
