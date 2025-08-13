Демографию испортил квартирный вопрос

Большинство россиян (76%) уверены, что молодежь откладывает рождение первого ребенка из-за финансово-экономических причин. Таковы результаты исследования ВЦИОМа, в котором приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

Наибольшим препятствием, по мнению респондентов, является низкий уровень жизни (35%), отсутствие собственного жилья и высокий процент по ипотеке (25%). Эти ответы оказались особенно популярными среди «младших миллениалов» (респонденты 1992–2000 года рождения) и представителей «поколения цифры» (2001 год рождения и позднее) — то есть среди поколений, представители которых и являются молодежью.

Авторы исследования интересовались у респондентов, насколько, по их мнению, важно наличие собственного жилья для рождения детей. Мнение о том, что без своей квартиры не стоит заводить ребенка, разделяют 44% опрошенных. 48% допускают такой сценарий, полагаясь на возможность аренды жилья или жизни вместе с родителями. При этом позиции разных поколений резко различаются. Для представителей «поколения цифры» собственное жилье гораздо важнее: 69% из них считают, что заводить ребенка без отдельной квартиры не стоит. Эту же позицию разделяют почти столько же (66%) «младших миллениалов». Среди «старших миллениалов» (1982–1991 года рождения) лишь 47% считают наличие жилья условием для рождения ребенка, среди «реформенного поколения» (1968–1981) — 37%, а среди «поколения застоя» (1948–1967) — 34%.

«Молодые россияне росли в эпоху, когда доступ к жилью стал более рыночным и менее гарантированным, и они не видят в государстве или семье надежного гаранта квадратных метров,— поясняет результаты исследования ВЦИОМ.— Поэтому они делают ставку на самостоятельную стабильность и откладывают семью до ее достижения. Отношение к жилью как к обязательному условию для создания семьи становится нормой у молодого поколения. Игнорировать этот фактор в демографической политике — значит не понимать мотивацию тех, от кого зависит будущая рождаемость».

Полина Ячменникова