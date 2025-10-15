Аборты просклоняли в Общественной палате

Россиянки нуждаются в федеральной защите от склонения к прерыванию беременности — к такому выводу пришли в Общественной палате (ОП) РФ. Существующее право на аборт там сравнили с нацистскими планами уничтожения славян. По мнению участников дискуссии, улучшение уровня жизни россиян не поможет решить демографические проблемы, так как «чем люди лучше живут, тем меньше они рожают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщины должны иметь право принять решение о рождении ребенка без «репродуктивного давления», считают эксперты Общественной палаты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Женщины должны иметь право принять решение о рождении ребенка без «репродуктивного давления», считают эксперты Общественной палаты

В среду, 15 октября, в ОП РФ обсудили идею принять федеральный закон о «защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности». Сегодня подобные запреты установлены уже в 25 регионах страны, где за их нарушение грозит штраф.

Однако заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии Наталья Москвитина считает это недостаточным — по ее мнению, проблема «имеет массовый характер». Она с гордостью продемонстрировала участникам дискуссии своих пятерых детей и пояснила: «Первые трое из них могли не родиться, поскольку мне предлагали сделать аборт, и предлагали очень настойчиво».

Госпожа Москвитина подчеркнула, что женщины имеют право самостоятельно принять решение о рождении ребенка, «без репродуктивного давления».

Интересно, что это выражение часто используется феминистками, но они имеют в виду ситуацию, когда от женщины требуют выйти замуж и родить детей. А в Общественной палате «репродуктивным давлением» называли склонение к отказу от деторождения — и призывали максимально ограничить возможность сделать аборт.

Депутат Николай Николаев (ЕР) возмущался тем фактом, что прерывание беременности является с точки зрения закона обычной медицинской услугой: «На самом деле, мы ничем не отличаемся от ультралиберальных оппонентов. Например, Франция включила право на аборт в конституцию». Депутат Олег Матвейчев (ЕР) заявил, что российское общество испытывает горе, когда «получает сводки с СВО» о «гибели наших парней», но «столько же людей, даже больше, гибнет от абортов», и это остается незамеченным обществом.

«С 1960-х годов, когда Хрущев разрешил аборты, мы убили людей собственных в несколько раз больше, чем Гитлер,— привел неожиданный пример депутат.— Про Гитлера все знают, какой он плохой, а в зеркало посмотреть на самих себя… Напомню, что зеркало нечисть боится». Как оказалось, парламентарий не верит, что улучшение уровня жизни россиян поможет решить демографические проблемы. По словам господина Матвейчева, весь мировой опыт говорит об обратном: «Чем лучше люди живут, тем меньше они рожают».

Его поддержал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов: «В генеральном плане "Ост" предполагалось резко снизить рождаемость среди русских. Гиммлер призывал: "Мы должны сознательно проводить политику сокращения населения". А теперь честно спросим себя — сильно ли отличается позиция тех, кто сегодня продвигает несуществующее право женщины на аборт». Тех, кто отстаивает такое право, иерей обвинил в «работе на Запад».

«Мы делаем большие и добрые дела, как бы слово "запрет" не звучало в текстах документов,— заключила первая замглавы думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР).— Если это и запреты, то это запреты ради жизни».

Организаторы слушаний пообещали собирать рекомендации и пожелания участников в единую резолюцию. Документ будет направлен в Госдуму.

Эмилия Габдуллина