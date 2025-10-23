Многодетным курсом

Власти могут модернизировать программу материнского капитала, вернув ей начальный фокус на поддержку многодетности, сообщила в четверг, 23 октября, на заседании Совета по демографической политике вице-премьер Татьяна Голикова. Среди других прозвучавших на мероприятии предложений — создание сети яслей для решения проблемы совмещения женщинами материнства и трудовой деятельности, оценка влияния на рождаемость запущенной правительством программы льготной ипотеки для семей с детьми и организация более качественных социологических исследований для сбора информации о репродуктивных планах россиян.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В четверг в Кремле занимались проблемами демографической и семейной политики (на фото — председатель Совета федерации Валентина Матвиенко (справа) и глава комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова)

Правительство планирует скорректировать программу материнского капитала, вновь сориентировав ее на поддержку вторых и последующих рождений. Об этом в ходе первого заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «У нас есть соответствующее поручение президента. Мы работаем по этой теме и с экспертным сообществом, и с нашими коллегами из федеральных органов власти. Сейчас ориентируемся на то, что если будем его модернизировать, то это обязательно поддержка многодетности»,— пояснила вице-премьер.

Напомним, программа маткапитала была запущена правительством в 2008 году как ответ на сокращение рождаемости в РФ. Она была призвана «подталкивать» семьи к решению завести второго ребенка, дав возможность увеличить их накопления на новое жилье. В 2018 году выплату привязали уже к рождению первенца — и если в период после 2014 года власти фиксировали рост числа рождений вторых детей, то в последние семь лет этот показатель сокращался почти каждый год.

Татьяна Голикова сообщила также о начале работы по оценке влияния на рождаемость запущенной правительством программы льготной ипотеки для семей с детьми. На основании такого анализа будут приняты решения о дальнейших приоритетах государственной жилищной поддержки — ипотека, арендное жилье, малоэтажное строительство или иное.

Вице-премьер напомнила и об иных, уже принятых мерах поддержки рождаемости — это установление выплаты беременным студенткам, отказ от учета разовой демографической выплаты в сумме доходов семьи, претендующей на пособие для бедных, а также налоговый вычет из НДФЛ для таких семей.

С 2026 года будет запущен единый регистр пациентов, в котором будут собираться данные не только о больных, но и о беременных — с описанием течения беременности, ее исхода и состояния здоровья новорожденного. Можно предположить, что туда будут поступать и результаты проводимого уже несколько лет неонатального скрининга на наследственные заболевания.

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблему совмещения материнства и трудовой деятельности, предложив запустить в стране государственную программу строительства сети яслей. «Практически все регионы выполнили поручение президента по строительству детсадов, теперь дефицита практически нет. А вот яслей пока недостаточно. А женщины боятся на три года остаться без работы, выбыть из своей профессии»,— подчеркнула спикер. Отметим, что идея расширения ясельных групп выглядит сейчас весьма актуальной в связи с дефицитом кадров в РФ — стимулирование рождаемости (в случае если оно окажется успешным) может создать дополнительный дисбаланс на российском рынке труда.

Также на заседании была поднята тема организации более качественных социологических исследований для уточнения репродуктивных планов россиян. Сейчас наиболее авторитетный опрос по этой теме проводит Росстат: респондентов спрашивают о желаемом и планируемом числе детей. Однако методология этого исследования не содержит указания на необходимость задавать этот вопрос непосредственно самой женщине репродуктивного возраста, что в ряде случаев может приводить к недобросовестному анкетированию, в ходе которого ответы дают родственники. Это может искажать финальные результаты, а именно данные Росстата о стремлении россиянок иметь двоих детей являются сейчас основой для определения государственной политики по материальной поддержке такого решения.

Анастасия Мануйлова