Путин призвал не давить на людей для повышения рождаемости

Государство не должно давить на семьи, чтобы те принялись рожать детей, заявил президент России Владимир Путин. Он назвал вопрос продолжения рода личным делом каждого.

«Не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, личное дело каждого человека, каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди... искренне стремились обрести счастье материнства и отцовства»,— заявил господин Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

При этом он добавил, что семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой и «естественным образом жизни» в России. «Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей,— важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития»,— сказал президент.