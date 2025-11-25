Глава МИД Великобритании призвала Россию «сесть за стол переговоров»

Глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что нужно добиться «справедливого и прочного мира для народа Украины». Она призвала Россию прекратить боевые действия и начать переговоры об урегулировании.

«Конечно, предстоит еще много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров, чтобы прекратить бомбардировки Украины»,— сказала госпожа Купер по итогам вчерашней встречи министров иностранных дел европейских стран и Украины (цитата по Independent).

США в ноябре обнародовали план для прекращения военных действий на Украине. Его первоначальная версия включала 28 пунктов, в том числе об ограничении численности войск Украины и ее отказе присоединяться к НАТО. Однако накануне Financial Times сообщила, что количество этих пунктов сократили до 19. По данным Bloomberg, в новой версии исключили положения об использовании замороженных российских активов.

