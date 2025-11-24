ABC: США хотят провести отдельную встречу с Россией по украинскому мирному плану

Американские переговорщики, накануне участвовавшие в обсуждении мирного плана с делегацией Украины, хотят провести отдельную встречу с представителями России. Об этом сообщает ABC со ссылкой на неназванного чиновника США.

Данные о времени и месте возможных переговоров США — Россия источник ABC не уточнил.

22 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил о проведении в понедельник, 24 ноября, внепланового саммита ЕС по Украине. В выходные европейские страны направили в Вашингтон свой вариант мирного плана. Некоторые положения из него стали известны СМИ. The New York Times писала, что позднее США изменили рабочую версию своего варианта документа.