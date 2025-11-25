Главные новости к утру 25 ноября

Ростовская область подверглась массированному налету БПЛА. Погибли три человека. Пострадали, по информации губернатора Юрия Слюсаря, не меньше десяти мирных жителей. Также под удар попал Краснодарский край. Там пострадали шесть человек, повреждены более 20 жилых домов, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

План администрации президента США по урегулированию конфликта на Украине почти полностью согласован, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News. По ее словам, осталось всего несколько пунктов, из-за которых у сторон сохраняются разногласия.

Следствие оценило ущерб по уголовному делу продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в 500 млн рублей. Продюсера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он забирал себе деньги, предназначавшихся для выплаты авторского вознаграждения создателю песен, поэту Сергею Кузнецову.

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом в понедельник заявил о неизменности позиции Пекина по будущему Тайваня.