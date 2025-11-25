Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число погибших при налете БПЛА на Ростовскую область выросло до трех

Два человека погибли при атаке БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Всего ночью в регионе погибли три человека — незадолго до сообщения губернатора глава Таганрога Светлана Камбулова заявляла о смерти одного мирного жителя.

По данным господина Слюсаря, двое человек скончались от полученных ран в больнице. Он не уточнил, в каком районе Ростовской области они получили ранения. До этого губернатор сообщал, что всего в регионе пострадали 10 человек. Среди них — жители Таганрога и Неклиновского района.

В результате налета беспилотников на Таганрог были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад, сообщала мэр города. Сегодня ночью массированному налету беспилотников также подвергся Краснодарский край. Там пострадали шесть человек, повреждены более 20 жилых домов.

