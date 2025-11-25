Си Цзиньпин обсудил с Трампом будущее Тайваня

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник заявил о неизменности позиции Пекина по будущему Тайваня, следует из сообщения агентства «Синьхуа» со ссылкой на МИД КНР.

Возвращение Тайваня Китаю является «неотъемлемой частью послевоенного международного порядка», образованного во время совместной борьбы против фашизма и милитаризма, передает агентство тезисы главы КНР. Господин Си указал на необходимость совместной защиты государствами итогов Второй мировой войны.

Дональд Трамп, по сообщению МИД КНР, заявил, что обе стороны всесторонне реализуют важные договоренности, достигнутые на встрече в Пусане. Также он отметил, что в США понимают значение тайваньского вопроса для КНР.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, посвященный переговорам с лидером КНР. Он заявил, что обсудил с господином Си множество тем, включая отношения Украины и России, проблему поставок фентанила в США и другие. Он не упомянул Тайвань в своем посте. Вместо этого он похвалил «чрезвычайно прочные» отношения между США и Китаем. Господин Трамп также подтвердил, что он посетит Китай в апреле и что Си Цзиньпин приедет в Вашингтон в 2026 году.

Эрнест Филипповский