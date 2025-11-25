Белый дом: большинство пунктов мирного плана по Украине согласованы

План администрации президента США по урегулированию конфликта на Украине почти полностью согласован, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News. По ее словам, осталось всего несколько пунктов, из-за которых у сторон сохраняются разногласия. Тем не менее, президент США Дональд Трамп ожидает, что сделка между Россией и Украиной все же может быть достигнута, отметила пресс-секретарь.

«Осталось всего несколько разногласий, над которыми наши команды продолжают работать, поэтому президент сохраняет надежду на то, что сделка может быть достигнута»,— сказала госпожа Левитт. Она отметила, что у США и Украины проходят «очень продуктивные обсуждения» насчет мирного урегулирования.

Госпожа Левитт отметила, что план, который США предложили России и Украине для прекращения военных действий, содержит 28 пунктов. Однако накануне Financial Times сообщила, что количество этих пунктов сократилось до 19. По данным Bloomberg, в новой версии исключили положения об использовании замороженных российских активов.

