Следствие оценило ущерб по уголовному делу продюсера «Ласкового мая» в 500 млн рублей

Следствие считает, что материальный ущерб по уголовному делу, возбужденному в отношении продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, составляет около 500 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Сумма, которую посчитала экспертиза, пока не окончательная и может измениться во время следствия, добавили там.

Господина Разина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, продюсер использовал поддельный договор с автором песен и композитором Сергеем Кузнецовым. С помощью контракта он забирал себе деньги, предназначавшихся для выплаты авторского вознаграждения создателю песен, заявляла до этого адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

Андрею Разину грозит до десяти лет колонии. Продюсер объявлен в межгосударственный розыск. О возбужденном уголовном деле стало известно накануне.