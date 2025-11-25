Глава Краснодарского края рассказал о последствиях массированного налета БПЛА

В результате масштабного ночного налета беспилотников в Краснодарском крае пострадали шесть человек, повреждены более 20 жилых домов в пяти муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он назвал атаку одной из самых продолжительных и массированных.

По словам господина Кондратьева, наиболее серьезная ситуация сложилась в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов, четверо местных жителей получили ранения. В селе Кабардинка под Геленджиком повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

В Туапсе пожарные локализовали возгорание на крыше многоквартирного дома. Охранник соседнего учреждения получил легкие ранения от осколков, но отказался от госпитализации. Повреждения также зафиксированы в Краснодаре и селе Первореченском Динского района, сообщил глава края. Он добавил, что во всех попавших под удар муниципалитетах заработают комиссии, которые оценят нанесенный ущерб.