Мерц исключил быстрый прорыв в переговорах по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не считает, что в переговорах о мире на Украине в ближайшую неделю произойдет ощутимый прогресс. По его словам, для следующего шага к обсуждению мирного плана должна присоединиться Россия.

«Это трудоемкий процесс. На этой неделе он будет продвигаться, в лучшем случае, небольшими шагами. Я не ожидаю прорыва на этой неделе»,— сказал господин Мерц на саммите стран Африки и Европейского союза в Анголе (цитата по Associated Press). При этом он отметил промежуточный результат переговоров и заявил, что предложение США теперь «существенно изменено».

23 ноября представители Германии, Франции, Великобритании, США и Украины встретились в Женеве для обсуждения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие консультации самыми результативными за все время контактов сторон. В Кремле утверждают, что не получали доработанный в Женеве мирный план. Президент США Дональд Трамп ожидает, что соглашение о прекращении конфликта будет подписано украинской стороной до 27 ноября.

Опубликованный Axios план Дональда Трампа по Украине состоит из 28 пунктов. Среди них — отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Евросоюз подготовил встречный план из 24 пунктов. Его опубликовала газета The Telegraph.

