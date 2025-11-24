Что включает европейский план урегулирования конфликта на Украине
Газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский план урегулирования конфликта на Украине. Он представляет собой альтернативу инициативе президента США Дональда Трампа. Документ состоит из 28 пунктов, но в нем есть серьезные отличия от американского варианта: отсутствуют требования по ограничению численности ВСУ и запрет для Украины на членство в НАТО. “Ъ” публикует все 28 пунктов европейской инициативы.
1. Суверенитет Украины будет подтвержден.
2. Будет достигнуто соглашение о всеобъемлющем ненападении между Россией, Украиной и НАТО. Все неясности последних 30 лет будут устранены.
(Удален третий пункт «плана Трампа», в котором говорилось: «Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше».)
4. После подписания мирного соглашения начнется диалог между Россией и НАТО для решения всех проблем безопасности и создания условий деэскалации в целях обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для взаимодействия и будущих экономических возможностей.
5. Украина получит надежные гарантии безопасности.
6. Численность ВСУ в мирное время будет ограничена 800 тыс. человек.
7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует.
8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на территории Украины в мирное время.
9. Истребители НАТО будут размещены в Польше.
10. Гарантии США, которые отражают статью 5:
а) США получат компенсацию за предоставленные гарантии;
b) если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;
c) если Россия вторгнется на Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы;
11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ на рынок Европы — пока этот вопрос находится на рассмотрении.
12. Пакет масштабных мер по восстановлению Украины, включая помимо прочего:
а) создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и проекты в области искусственного интеллекта;
b) США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и газохранилища;
c) совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов;
d) развитие инфраструктуры;
е) добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;
f) Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.
13. Россия будет постепенно реинтегрирована в мировую экономику:
а) смягчение санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае;
b) США заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для достижения взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельных металлов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей;
с) Россию снова пригласят в G8.
14. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
15. Будет создана совместная целевая группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейцев для продвижения и обеспечения соблюдения всех положений настоящего соглашения.
16. Россия законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины.
17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1.
18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
19. Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50.
20. Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.
21. Территории
Украина обязуется не возвращать оккупированные суверенные территории военным путем. Переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения.
22. После согласования будущих территориальных соглашений РФ и Украина обязуются не изменять их силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.
23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр в коммерческих целях, будут достигнуты соглашения о свободном перемещении грузов зерна через Черное море.
24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:
а) все пленные и тела будут обменяны по принципу «всех на всех»;
b) все гражданские заложники будут возвращены, включая детей;
c) будет реализована программа воссоединения семей;
d) будут приняты меры по облегчению страданий жертв конфликта.
25. Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.
26. Будут приняты меры по облегчению страданий жертв конфликта.
27. Соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться «Советом мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение мирного договора будут применяться санкции.
28. После того как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после отвода обеих сторон к согласованным точкам для начала реализации соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.