Что включает европейский план урегулирования конфликта на Украине

Газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский план урегулирования конфликта на Украине. Он представляет собой альтернативу инициативе президента США Дональда Трампа. Документ состоит из 28 пунктов, но в нем есть серьезные отличия от американского варианта: отсутствуют требования по ограничению численности ВСУ и запрет для Украины на членство в НАТО. “Ъ” публикует все 28 пунктов европейской инициативы.

1. Суверенитет Украины будет подтвержден. 2. Будет достигнуто соглашение о всеобъемлющем ненападении между Россией, Украиной и НАТО. Все неясности последних 30 лет будут устранены. (Удален третий пункт «плана Трампа», в котором говорилось: «Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше».) 4. После подписания мирного соглашения начнется диалог между Россией и НАТО для решения всех проблем безопасности и создания условий деэскалации в целях обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для взаимодействия и будущих экономических возможностей. 5. Украина получит надежные гарантии безопасности. 6. Численность ВСУ в мирное время будет ограничена 800 тыс. человек.

7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует. 8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием на территории Украины в мирное время. 9. Истребители НАТО будут размещены в Польше. 10. Гарантии США, которые отражают статью 5: а) США получат компенсацию за предоставленные гарантии; b) если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии; c) если Россия вторгнется на Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы; 11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ на рынок Европы — пока этот вопрос находится на рассмотрении.

12. Пакет масштабных мер по восстановлению Украины, включая помимо прочего: а) создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и проекты в области искусственного интеллекта; b) США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и газохранилища; c) совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов; d) развитие инфраструктуры; е) добыча полезных ископаемых и природных ресурсов; f) Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет постепенно реинтегрирована в мировую экономику: а) смягчение санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае; b) США заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для достижения взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельных металлов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей; с) Россию снова пригласят в G8.

14. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине. 15. Будет создана совместная целевая группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейцев для продвижения и обеспечения соблюдения всех положений настоящего соглашения. 16. Россия законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины. 17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1. 18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. 19. Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50. 20. Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.