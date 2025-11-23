Рубио: США представят России план Трампа после обсуждения с Украиной

Переговоры США и Украины в Женеве по мирному урегулированию стали самыми результативными за все время контактов, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, сейчас Вашингтон прорабатывает договоренности с Киевом, затем документ будет представлен Москве.

Господин Рубио добавил, обсуждаемый план США по Украине включает 26 или 28 пунктов в зависимости от версии. Он допустил, что в него в ближайшие дни будут внесены изменения. «Это живой документ, он меняется каждый день»,— сказал госсекретарь США на пресс-конференции в Женеве (трансляция велась на YouTube).

План президента США Дональда Трампа по Украине, опубликованный Axios, включает 28 пунктов, в том числе отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Евросоюз подготовил встречный план из 24 пунктов.

