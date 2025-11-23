Вечно молодой, вечно с планом

Европейские союзники Киева добиваются внесения в план Трампа по Украине корректив, которые сделают его неприемлемым для Москвы. После трехсторонних консультаций в Швейцарии представителей США, ряда европейских государств и Украины 24 ноября лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по Украине в Анголе. По информации европейских СМИ, наибольшее неприятие вызывают четыре пункта плана Трампа, касающихся территориального разделения Украины, сокращения численности ВСУ, гарантий безопасности и российских активов. Дальнейший ход мирного процесса будет зависеть от того, сохранятся ли в финальной версии плана Трампа договоренности, достигнутые лидерами России и США на саммите в Анкоридже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп уже дал понять, что его план по Украине — это лишь основа для обсуждения. И теперь не вполне ясно, сможет ли Европа продавить такие поправки к нему, что этот план станет неприемлемым для России

Украина на всех континентах

Мирный план Трампа по Украине прошел первое испытание на прочность в ходе состоявшихся 23 ноября в Женеве трехсторонних консультаций высокопоставленных представителей США, государств «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия), Украины, а также руководства ЕС.

Установив Киеву срок для принятия условий рамочного соглашения с Россией уже ко Дню благодарения, 27 ноября, и не предусмотрев участия европейских союзников в выработке проекта плана, американская сторона теперь вынуждена решать гораздо более сложную задачу: найти устраивающий всех консенсус.

Одним из инициаторов встречи в Женеве выступил британский премьер Кир Стармер, который сразу после обнародования мирного плана США провел телефонный разговор с президентом Трампом. Стороны договорились направить 23 ноября переговорные команды в Швейцарию. Кроме того, в канцелярии британского премьера сообщили, что он запланировал провести еще один телефонный разговор с Трампом 23 ноября.

Решимость европейских союзников не остаться в роли статистов подтвердил канцлер Германии Фридрих Мерц, который провел свой разговор с Трампом. «Если Украина проиграет в этой войне и, возможно, потерпит крах, то это окажет влияние на всю европейскую политику, на весь Европейский континент. Вот почему мы настолько активны в этом вопросе. Я донес до него эту позицию»,— сообщил Мерц о своем общении с Трампом.

«Теперь последуют дальнейшие консультации. Внешнеполитические советники из группы Е3 (Великобритания, Франция и Германия.— “Ъ”) и другие представители ЕС уже направляются в Женеву, где в воскресенье в течение дня пройдут дополнительные консультации с представителями американского правительства и представителями Украины»,— добавил он.

Как отмечает агентство Bloomberg, европейские союзники на прошлой неделе были шокированы новым дипломатическим натиском Белого дома.

В связи с этим источники агентства указывают, что до Дня благодарения страны Запада попытаются в спешном порядке отодвинуть крайний срок принятия Украиной мирного плана Трампа, а также выторговать более выгодные для Киева условия.

Украинское издание «Инсайдер» сообщает, что главой делегации Киева на встрече в Швейцарии президент Зеленский назначил главу своего офиса Андрея Ермака, отставки которого в связи с коррупционным скандалом добивается оппозиция. Кроме того, в составе украинской делегации в Женеву прибыл еще один фигурант неутихающего скандала, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщил накануне телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме, представлять американскую сторону в Швейцарии Дональд Трамп направил госсекретаря США Марко Рубио и своего спецпосланника Стива Уиткоффа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарю Марко Рубио и спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу выпала непростая задача защищать план Трампа по Украине на встрече в Женеве, остальные участники которой были оппонентами этого плана

«Мирное предложение разработано США. Оно выдвинуто в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров»,— написал Марко Рубио в субботу в социальной сети X, также сообщив, что «мирный план основывается на вкладе с российской стороны». «Но он также основывается на прошлом и продолжающемся вкладе со стороны Украины»,— добавил Марко Рубио.

Оптимизма главы Госдепа США, впрочем, не разделил президент Франции Эмманюэль Макрон, который выразил мнение уязвленного европейского мейнстрима. «Этот план не был еще согласован с европейцами, а он содержит много положений, касающихся европейцев. Замороженные активы находятся в руках европейцев, европейская интеграция Украины находится в руках европейцев, а то, что делает НАТО, находится в руках членов НАТО, поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, они предполагают более широкое согласование»,— перечислял свои аргументы президент Макрон.

«Мы должны снова найти общий язык, потому что Соединенные Штаты также нуждаются в европейцах для урегулирования этого конфликта, что вполне ясно следует из 28 пунктов, которые вынесены на обсуждение»,— добавил он.

На этом фоне начатое в Швейцарии обсуждение продолжится в понедельник, 24 ноября, в Анголе, где пройдет и саммит Евросоюза по Украине. «Я пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанде в понедельник»,— сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

Вынужденный выбор Африканского континента для встречи европейских лидеров по Украине вызван тем, что на 24 ноября в Анголе был запланирован саммит ЕС—Африканский союз. Однако в руководстве ЕС решили, что принимать решения в ситуации форс-мажора необходимо безотлагательно.

По информации издания Bild, ЕС добивается изменения как минимум четырех пунктов мирного плана Трампа.

Союзники Киева выражают несогласие с предложением о территориальном разделении, предполагающем признание Донбасса и Крыма российскими, выступают против сокращения численности ВСУ, считают сомнительной надежность возможных гарантий со стороны России и предлагают свой вариант использования замороженных российских активов объемом около €300 млрд.

Поперед американского батьки

Вместе с европейскими союзниками свое неприятие плана Трампа в экстренном обращении к нации, прозвучавшем вечером 21 ноября, выразил президент Украины Владимир Зеленский. Появившийся на телеэкранах с мрачным лицом, облаченный в черное Зеленский под открытым небом на фоне осенних луж сообщил соотечественникам, что Украина переживает один из самых трудных моментов в своей истории.

«Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Давление на Украину одно из самых тяжелых. Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости»,— заявил Зеленский, дав понять, что в его нынешнем виде план Трампа не отвечает интересам Украины. Кроме того, он призвал своих политических оппонентов «прекратить срач» и «политические игрища» в парламенте.

Обращение Зеленского президент Трамп расценил как брошенный ему вызов. «Тогда он может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца»,— заявил Трамп, отвечая на вопрос, что произойдет, если Киев не примет предложение США.

Посетивший ранее украинскую столицу министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с послами европейских стран и западными чиновниками заявил, что Вашингтон представил лучшее предложение по Украине и не намерен его менять. По словам одного из европейских послов, временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис, в резиденции которой прошла встреча, предупредила, что у поддержки Америкой Украины есть границы. Как сообщила газета Financial Times, новый игрок на поле украинского урегулирования, направленный в Киев по инициативе вице-президента Вэнса, Дэниел Дрисколл не стеснялся в выражениях, используя ненормативную лексику. Один из европейских чиновников назвал встречу «тошнотворной».

На этом фоне телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщает, что группа европейских лидеров может уже 25 ноября отправиться в Вашингтон, чтобы попытаться повлиять на позицию президента Трампа по Украине.

