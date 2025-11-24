Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о переговорах в Женеве, контактах с США и графике Путина

Песков: Москва пока не получала скорректированного мирного плана по Украине

Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов, связанные с ходом урегулирования конфликта на Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об американо-украинских переговорах в Женеве

  • Москва пока не получала официального текста плана США по урегулированию российско-украинского конфликта.
  • В Кремле ознакомились с заявлениями по итогам прошедших в Женеве переговоров США и Украины.
  • Кремль будет ждать итогов консультаций Украины и США в Женеве.
  • В Кремле не располагают информацией о том, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский намерены обсуждать на возможной встрече в Вашингтоне.

О контактах с США

  • Россия открыта для контактов с США по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, но никакой конкретики пока нет.
  • На этой неделе переговоры РФ и США по мирному плану не запланированы.

О графике президента

Владимир Путин созвонится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

