Песков о переговорах в Женеве, контактах с США и графике Путина

Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов, связанные с ходом урегулирования конфликта на Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Об американо-украинских переговорах в Женеве

Москва пока не получала официального текста плана США по урегулированию российско-украинского конфликта.

В Кремле ознакомились с заявлениями по итогам прошедших в Женеве переговоров США и Украины.

Кремль будет ждать итогов консультаций Украины и США в Женеве.

В Кремле не располагают информацией о том, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский намерены обсуждать на возможной встрече в Вашингтоне.

О контактах с США

Россия открыта для контактов с США по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, но никакой конкретики пока нет.

На этой неделе переговоры РФ и США по мирному плану не запланированы.

О графике президента

Владимир Путин созвонится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.