Песков: на этой неделе переговоры РФ и США по мирному плану не запланированы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и США не планировали на этой неделе обсуждать план по урегулированию на Украине. Доработанную версию документа российская сторона также официально не получала, уточнил господин Песков.

«Мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве,— сказал представитель президента на брифинге.— Подождем, там, видимо, диалог продолжается. Какие-то контакты будут продолжаться».

Накануне делегации США и Украины провели в Женеве консультации по американскому мирному плану. БОльшая часть предложений Вашингтона, по данным украинской стороны, была согласована. Нынешний проект сделки, считают в Киеве, отвечает национальным интересам страны. Как указано в заявлении Белого дома, новый план усиливает гарантии безопасности для Украины.