Песков: Путин созвонится с Эрдоганом во второй половине дня 24 ноября

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоган сегодня во второй половине дня. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции»,— сказал господин Песков.

Президент Турции анонсировал разговор с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Он называл одной из тем предстоящего разговора конфликт на Украине. Он также сообщил, что хочет рассмотреть возобновление черноморской зерновой инициативы. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на турецкий диписточник писало, что Реджеп Тайип Эрдоган также намерен обсудить с российским коллегой двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике.

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Как сообщает газета The Washington Post, Белый дом рассчитывает, что сначала эти документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем его передадут российской стороне. По данным Financial Times, США ожидают, что Украина подпишет соглашение до Дня благодарения — 27 ноября.

Подробности о мирном плане — в материале «Ъ» «Вечно молодой, вечно с планом».

Анастасия Домбицкая