Кремлю не передавали доработанный на встрече США и Украины в Женеве мирный план

Москве неизвестен текст мирного плана, который был выработан в ходе контактов США и Украины в Женеве 23 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, мы пока не получали никакой информации,— заявил представитель Кремля. — Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали».

Господин Песков при этом призвал опираться на официальную информацию, а не обсуждать утечки в средствах массовой информации.

Ранее Вашингтон представил Киеву план из 28 пунктов. По данным СМИ, от Киева потребуют отказаться от дополнительной территории, сократить численность своих вооруженных сил и отказаться от надежд на вступление в западный военный альянс НАТО.

На прошлой неделе стали известны подробности плана президента США Дональда Трампа по Украине. Он включает 28 пунктов, в том числе отказ НАТО размещать войска на Украине, а также признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Евросоюз подготовил встречный план из 24 пунктов. Европейские страны направили его в Вашингтон на выходных. 23 ноября в Женеве прошли переговоры американских и украинских чиновников, на которых стороны доработали проект мирного плана. В совместном заявлении двух стран сообщалось о значительном прогрессе в согласовании позиций.

Телеканал ABC сообщал, что представители США хотят провести отдельную встречу с делегацией от России по украинскому мирному плану. Когда она может состояться, источники канала не уточнили.

