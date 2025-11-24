В Кремле прокомментировали возможный визит Зеленского в Вашингтон

В Кремле не располагают информацией о том, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский намерены обсуждать на возможной встрече в Вашингтоне. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос «Ъ», за какие положения мирного плана украинский президент может поблагодарить Дональда Трампа с учетом того, что визит, как сообщалось, может быть приурочен ко Дню благодарения в США.

«Мы не располагаем такой информацией и не знаем, едет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться, какой текст выработан в Женеве»,— указал господин Песков.

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Как сообщает газета The Washington Post, Белый дом рассчитывает, что сначала эти документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем его передадут российской стороне. По данным Financial Times, США ожидают, что Украина подпишет соглашение до Дня благодарения — 27 ноября.

Подробности о мирном плане — в материале «Ъ» «Вечно молодой, вечно с планом».

Анастасия Домбицкая